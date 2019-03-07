Son Dakika Haberleri: Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü

Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü

1 saat önce

Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısında yer alan Giza bölgesinde silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını duyurdu.

Kahire'nin Batısında 7 Militan Öldürüldü, System.String[]
Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısında yer alan Giza bölgesinde silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kahire çevre yolunda şüpheli bir kamyonete güvenlik güçleri tarafından yapılan dur ihtarına ateşle karşılık verildiği, çıkan çatışmada kamyonetteki 7 kişinin öldürüldüğü ve bir polis memurunun da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada öldürülen 7 kişinin Hasm Hareketi mensubu olduğu bildirildi.

Mısırlı yetkililer Hasm Hareketi'nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) son yıllarda ortaya çıkan silahlı kanadı olduğu yönünde açıklamalar yapıyor.

Bu yöndeki açıklamaları reddeden İhvan yöneticileri, mücadelelerinin sadece barışçıl yollarla yaptıklarını her fırsatta vurguluyor.

Mısır içi ve dışındaki bağımsız insan hakları savunucuları bu tür operasyonları "tasfiye" olarak nitelendirirken, Mısır yönetimi "terörle mücadele" kapsamında değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kahire, Güncel
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