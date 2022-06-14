Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı - Son Dakika
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Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı

14.06.2022 18:15
Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı

KAHİRE, 14 Haziran (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır-Alman arkeoloji heyetinin Kahire'nin doğusunda Firavun Khufu (M.Ö. 2589-2566) dönemine ait granit taş bloklar ortaya çıkardığını bildirdi.

KAHİRE, 14 Haziran (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır-Alman arkeoloji heyetinin Kahire'nin doğusunda Firavun Khufu (M.Ö. 2589-2566) dönemine ait granit taş bloklar ortaya çıkardığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, Mısır'ın Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri'nin, "Firavun Khufu'ya ait eşyaların Ayn Şems bölgesinde ilk kez keşfedildiğine" dair sözlerine yer verildi. Güneşin Gözü anlamına gelen Ayn Şems, başkent Kahire'nin en eski semtlerinden biri.

Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ayn Şems bölgesinde keşfedilen üzerine desenler oyulmuş taş blok görülüyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)

Waziri, blokların bilinmeyen bir yapının parçası olabileceğini veya MÖ 1292 ile MÖ 1069 yıllarında Ramesside döneminde inşaat malzemeleri olarak Giza'daki Piramitler Yaylası'na taşınmış olabileceğini belirtti. Mısırlı ve Alman heyetin ortak misyonunda ayrıca, Firavun I. Pepi Meryre için Horus şahin yazıtlı bir granit parçası, Firavun II. Amasis heykelinin bir kaidesi ve Sfenks şeklindeki heykellerin bazı kısımları bulundu. Açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında, aralarında İİ. III. ve V. Amenemhet, III. Senusret, Büyük Thutmose, II. Ramesses ve II. Seti'nin de yer aldığı firavunların kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ayn Şems bölgesinde keşfedilen üzerine desenler oyulmuş taş blok görülüyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)

Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı

Tarihi belli olmayan fotoğrafta, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ayn Şems bölgesinde keşfedilen eski bir Mısır firavununun eksik bir taş heykeli görülüyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eser Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Münir Karaloğlu, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'nin Doğusunda Firavun Khufu Dönemine Ait Taş Bloklar Gün Işığına Çıkarıldı - Son Dakika

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