Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi

28.07.2022 10:35

Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin...

Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar

Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler

Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin doğal köklerle boyanma geleneği sürüyor. Sellame kardeşler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş dedelerinden gelen mesleği icra ediyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement