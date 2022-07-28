Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi
28.07.2022 10:35
Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin...
Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin semtinden detaylar
Hacı Sellame boyahanesinden detay görüntüler
Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin doğal köklerle boyanma geleneği sürüyor. Sellame kardeşler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş dedelerinden gelen mesleği icra ediyor.
Kaynak: AA
Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.