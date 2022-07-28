Boyahane sahibi Hacı Sellame ile röportaj KAHİRE - Mısır 'ın başkenti Kahire'nin en eski semtlerinden olan El-Hüseyin'de bulunan Hacı Sellame boyahanesinde 110 yıldır iplerin doğal köklerle boyanma geleneği sürüyor. Sellame kardeşler, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş dedelerinden gelen mesleği icra ediyor.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır'da 110 yıllık Hacı Sellame boyahanesi - Son Dakika

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