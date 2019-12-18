Kahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi (2) - Son Dakika

Kahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi (2)

6 saat önce

Mısır ve Özbekistan'ın başkentleri Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

Mısır ve Özbekistan'ın başkentleri Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı'nda, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Kahire ile Orta Asya bölgesindeki Buhara'nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini açıkladı.

Kapanış programında konuşan ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, söz konusu programla İslam ülkeleri arasında kültürel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Tunus'un da köklü İslami geçmişi ve kültürel birikimi sebebiyle 2019 kültür başkenti seçildiğini hatırlatan Malik, ISESCO'nun, İslam bilimleri ve kültürünün desteklenmesi için çok çalışan İbn-i Haldun'un Tunus'taki evini restore edeceğini belirtti.

Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin ise İslam dünyasında kültürel politikaların geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Kahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi (2)

Kahire, Buhara, Tunus, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:13 Kaynak: AA
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