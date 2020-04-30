KAHİSA'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu (KAHİSA) yönetim kurulu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

KAHİSA Yönetim kurulu üyeleri, Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek amacıyla Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olduğu hatırlatılarak, yöneticilerinin de bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olduğu ifade edildi.

İslam ve Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerinin çağa ve ortama göre değiştirilemeyeceğine, Ali Erbaş'ın haksız yere hakaret ve iftiraya maruz kaldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İslam'ın insanlığa tavsiye ve men ettiği hususlar ve ortaya koyduğu kaideler, sadece insanlığın müşterek menfaatine yöneliktir. Bu manada Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, hem 1400 yıllık inanç ve kültürel derinliğe hem de toplum vicdanına ses olmuştur. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanında durmaya, sesine ses vermeye devam edeceğimizi Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz."