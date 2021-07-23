Kahkaha dolu bir yaz gecesi yaşamaya var mısınız? - Son Dakika

İş hayatından şehirli insanın traji komik hallerine kadar pek çok konuda sarkastik tespitlerini kendi gerçek hikayesi üzerinden tüm şeffaflığıyla anlatmakta sakınca görmeyen Kaan Sekban, sizi yaklaşık üç saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor! Biletix Yılın Bileti Ödülleri'nde 2018 ve 2019 yılının en beğenilen stand up/komedi gösterisi seçilen Kaan Sekban Saçmalar'ı izlemek ve eğlence dolu dakikalar yaşamak için çalışanlarınızla birlikte 9 Ağustos günü yerinizi almayı unutmayın.