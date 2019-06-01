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Kahraman anne 2 çocuğunu yangından kurtardı

7 dakika önce

Kahraman anne 2 çocuğunu yangından kurtardıANTALYA - Antalya'da klima motorundan çıkan yangında, öğretmenlik yapan anne iki çocuğunu kucağına alıp yangından kurtuldu.

Kahraman anne 2 çocuğunu yangından kurtardı, System.String[]
Kahraman anne 2 çocuğunu yangından kurtardı
ANTALYA - Antalya'da klima motorundan çıkan yangında, öğretmenlik yapan anne iki çocuğunu kucağına alıp yangından kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1119 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Öğretmen Emine Yılmaz, yaşları 1 ile 3 arasında değişen iki çocuğuyla evde bulunduğu sırada balkondaki klima motorundan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Karşı komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların kısa sürede evin içine dolmasıyla anne Emine Yılmaz, uyuyan iki çocuğunu kucağına alıp dışarı çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Klima motoru küle dönerken balkonda maddi hasar meydana geldi. İşten gelen İsmail Yılmaz eşi ve çocuklarını güvende görünce büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan klimanın kapalıyken yangının çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Antalya, Anne, 3. Sayfa
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