Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden anne, alev alarak kullanılamaz hale gelen evden 3 evladını son anda kurtardı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Alaköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında uyanan anne Gamze Tekinbaş, uykuda olan çocuklarını kurtarmak için mücadele verdi. Çocukları Zeynep, Enes ve Nesef'i hemen alevlerin arasından kurtaran anne, evinin kullanılamaz hale gelmesine mani olamadı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN