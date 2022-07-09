Son dakika haber! KAHRAMAN ASKERLER, BAYRAMI SURİYE'DE KARŞILADI - Son Dakika
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Son dakika haber! KAHRAMAN ASKERLER, BAYRAMI SURİYE'DE KARŞILADI

09.07.2022 10:25

Son dakika haber... SINIR ötesi harekatlar ile terör ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, bayramı ailelerinden uzakta Suriye'de karşıladı.

SINIR ötesi harekatlar ile terör ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, bayramı ailelerinden uzakta Suriye'de karşıladı. Olası yeni harekat ile gözlerin çevrili olduğu Tel Rıfat temas hattındaki üs bölgesinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na da elleri tetikte girdi.

Bayrama görev yaptıkları üs bölgesinde giren askerler, birlikte bayram namazı kılıp, birbirleri ve komutanlarıyla bayramlaştı. Sınır ötesi harekatlar ile huzur ve güven ortamı tesis eden Türk askeri, Kurban Bayramı'na da Suriye'deki üs bölgelerinde girdi. Bölge halkının huzuru ve terör örgütlerinin olası saldırılarına karşı teyakkuz halinde askerler, bayramı ailelerinden uzakta görevleri başında geçirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan aynı zamanda olası yeni harekat ile gündeme gelen Tel Rıfat'a en yakın noktada bulunan, Suriye'nin Tall Malid beldesindeki üs bölgesinde 24 saat eli tetikte bekleyen askerler, kurban keserek dua etti. Askerler, daha sonra aileleri ve sevdiklerinin telefonla bayramlarını kutladı.Tall Malid üs bölgesinde askerler ile bayramlaşan Tabur Komutanı Yarbay Mustafa Karahasanoğlu, "Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yurdumuzdan ve sevdiklerimizden ayrı olarak geçireceğimiz Kurban Bayramı'nızı en iyi dileklerimle kutlar, sağlık mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.Üs bölgesinde görevli askerler de ailelerinden uzak olmalarının burukluğunu yaşadıklarını ancak Suriye'de terör tehdidinin önlenmesine yönelik görev yaptıkları için gurur duyduklarını kaydetti.Tel Rıfat ve kırsalını dürbün ve termal kameralar ile takip eden askerler, her türlü olumsuzluğu anında üstlerine bildiriyor. Taciz ve saldırı durumlarında ise verilen alarm ile harekete geçen askerler, teknolojik imkanlar ile tespit edilen teröristlerin bulunduğu yerleri, tank ve havan atışları ile ateş altına alıyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAHRAMAN ASKERLER, BAYRAMI SURİYE'DE KARŞILADI - Son Dakika

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