Kahraman Baba Oğlunu Piton Saldırısından Kurtardı
29 dakika önce
Avustralya'nın Queensland eyaletinde gece yarısı oğlunun çığlıklarıyla uyanan baba oğlunu dev bir yılanın saldırısından kurtardı.
Avustralya
'nın Queensland
eyaletinde gece yarısı oğlunun çığlıklarıyla uyanan baba oğlunu dev bir yılanın saldırısından kurtardı.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir baba, oğlunu dev bir pitonun saldırısından kurtardı. Gece yarısı 14 yaşındaki oğullarının çığlıklarıyla uyanan Neville ve Emma Jackson çifti çocuklarını pitondan güçlükle kurtarabildi. Bir sığır çiftliğinde yaşayan Jackson çifti, çocuklarının koluna dolanan 3 metrelik pitonu, uzun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirdi. Odaya girdikleri anda dehşete düşen anne ve baba kolundan ısırılan çocuklarını kurtarmak için 10 dakikalık bir mücadele verdiklerini ancak geçen bu süreyi daha uzun hissettiklerini belirtti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlatarak taburcu olduğu belirtildi. - MELBOURNE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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