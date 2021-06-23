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Kahraman Babam 4. Bölüm Fragman - Son Dakika

Kahraman Babam 4. Bölüm Fragman

23.06.2021 15:43

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır.

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.

Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

Yapım: 10. Ev Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay, Suavi Doğan

Bölüm Hikayesi: Sema Ergenekon

Senaryo: Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir, Bahar Kaya

Yönetmen: Osman Kaya

OYUNCULAR

Görkem Sevindik

Nilay Deniz

Ushan Çakır

Fatih Al

Tuğçe Altuğ

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Toprak Sağlam

Sümeyye Aydoğan

Ebrar Alya Demirbilek

Burak Berkay Akgül

Timur Ölkebaş

Gürberk Polat

Efekan Can

Melisa Akman

Uğur Arda Başkan

Hakan Altıner

Gamze Demirbilek

Yaşar Aydınoğlu

Mehmet Mehmetof

Kağan Uluca

Tuğçe Karabayır

#KahramanBabam

Kahraman Babam 4. Bölüm Fragman

İtfaiye, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kahraman Babam 4. Bölüm Fragman - Son Dakika


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