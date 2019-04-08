Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası Tamamlandı

Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı, 12 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı.

Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı, 12 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı.



Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde uluslararası katılımla düzenlenen ve 2009'da hayatını kaybeden Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Kahraman Bagatır'ın adını taşıyan organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden 591 sporcu yer aldı.



Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, kupayı kazandı. Kadınlarda Rusya ikinci, Ukrayna ise üçüncü oldu.



Öte yandan, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz birincilik, makaralı yay erkeklerde ise Evren Çağıran ikincilik elde etti.



Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



Klasik Yay Erkekler (Takım):



1- İzmir Büyükşehir Belediyesi



2- Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü



3- Vedat Erbay Spor Akademisi



Klasik Yay Kadınlar (Takım):



1- Okçular Vakfı



2- Yıldırım Okçuluk İhtisas



3- Akdeniz Okçuluk Eğitim



Makaralı Yay Erkekler (Takım):



1- Okçular Vakfı



2- Demka Okçuluk



3- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü



Makaralı Yay Kadınlar (Takım):



1- Muğla Büyükşehir Belediyesi



2- Demka Okçuluk



3- Vedat Orbay Spor Akademisi



Klasik Yay Erkekler (Bireysel):



1- Mete Gazoz



2- Sjef Van Den Berg (Hollanda)



3- Jan Van Tongeren (Hollanda)



Klasik Yay Erkekler (Bireysel):



1- Gabriela Bayardo (Hollanda)



2- Inna Stepanova (Rusya)



3- Taiana Andreoli (İtalya)



-Makaralı Yay Erkekler (Bireysel):



1- Alexsandr Dambaev (Rusya)



2- Evren Çağıran



3- Anton Bulaev (Rusya)



-Makaralı Yay Kadınlar (Bireysel):



1- Victoria Balzhanova (Rusya)



2- Yeşim Bostan



3- Natalia Avdeeva (Rusya)



Uluslararası Karışık Takım:



1- Türkiye



2- Rusya



3- İtalya



-Klasik Yay Karışık Takım:



1- Şenok Okçuluk İhtisas



2- Vedat Erbay Okçuluk Akademisi



3- İzmir Büyükşehir Belediyesi



Makaralı Yay Karışık



1- Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü



2- Vedat Erbay Okçuluk Akademisi



3- İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü

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