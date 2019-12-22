'Kahraman bakkal' gitti Çöpsüz Bakkal geldi

Menekşe Gül Onukar, Ayşegül Sedlacek, Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver... Hikayeleri farklı farklı olsa da ortak bir hedef için bir araya geldiler. 'Kendini arama' meditasyonunda yolları kesişen beş kadın, 'Bir şey yapmamız lazım ama ne?' sorusunun cevabını doğal ürünlerde buldu. Duyarlı tüketiciyle doğa dostu üretici arasında köprü olma misyonuyla Çöpsüz Bakkal'ı kurdular.



Uzun süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ayşegül Sedlacek, hikayelerini şöyle anlatıyor: " İsviçre'de terapistlik yapan biri olarak Türkiye'ye geldiğimde 'kendini tanıma' üzerine vereceğim seminerlerle ilgili yer arayışı beni Bağarası'na getirdi. Yerleştiğimiz çiftlikte 'Yuva' diye bir meditasyon merkezi ve pansiyon doğdu. Daha sonra Yuva'ya Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver katıldı. Bu sürede yaşadığımız yerde arzu ettiğim güvenilir, sağlıklı ve lezzetli ürünler bulamamak bizi rahatsız etti. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Daha sonra aramıza Menekşe Gül Onukar katıldı. Hem organik ve sağlıklı ürün yetiştirmek hem de yöre halkının bu standartlardaki ürününü tüketiciyle buluşturmak için bakkal açma fikri ortaya çıktı."



Kabını getir, doldur götür



Ekipten Menekşe Gül Onukar bakkalda satılacak ürünlere titizlikle karar verdiklerini söylüyor: "Yemediğimiz hiçbir ürün rafımızda yer almıyor. Bakkalımızda ilaçlı, hormonlu, kimyasal gübre kullanılmış, GDO'lu ürünlerden uzak durma şartı koyduk. Bu bizim davamıza olan inancımız, dünyaya olan borcumuz ve tüketicilere olan sözümüz."



Bakkal da bir de 'Kabını getir, doldur götür' uygulaması var. Ebru Güvenç bu uygulama için, "Kavanozuyla gelen tüketici, ürünü indirimli alabiliyor. Ayrıca kendi diktiğimiz bez torbalarımız, filelerimiz, özel şişe ve kutularımız da mevcut. Yeter ki kullanılan materyal dönüşümsüz olmasın" diyor.



Çöpsüz Bakkal'da gıdadan deterjana 100'ü aşkın ürün satılıyor. Bakkala ayrıca www.copsuzbakkal.com adresinden ulaşabilirsiniz.