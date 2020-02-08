Kahraman gazi 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahraman gazi 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor - Son Dakika

Kahraman gazi 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor

6 saat önce

Muğlalı gazi Rıfat Kaplan, 28 yıl önce Hakkari'de vatani görevini yaparken başına isabet eden 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor.

Muğlalı gazi Rıfat Kaplan, 28 yıl önce Hakkari'de vatani görevini yaparken başına isabet eden 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor.

İki çocuk babası 53 yaşındaki Kaplan, AA muhabirine, 26 Mayıs 1991'de Bilecik Jandarma Çavuş Er Eğitim Alayına dahil olduğunu, 26 Ağustos 1991'de Hakkari'ye görevlendirildiğini söyledi.

Karakola 1992'de yapılan saldırıda 15 arkadaşının şehit olduğunu, 15 arkadaşının da yaralandığını anlatan Kaplan, kendisinin yara almadan kurtulduğunu dile getirdi.

Terör örgütü mensuplarıyla 8 Eylül 1992'de çıkan çatışmada başından yaralandığını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Önce Hakkari, daha sonra Diyarbakır'a sevk etmişler. Üç gün Diyarbakır'da kaldıktan sonra 8 yaralı arasından beni ve durumu ağır olan arkadaşımı GATA'ya götürmüşler. 16-17 gün komada kalmışım. İki ay burada tedavim sürdü. Üç ay yürüyemedim ve konuşamadım. Şu an çok çok iyiyim. El bombasının bir parçası alnımdan girdi. Tek giriş var. İçeride parçalanmış. Şu anda kafamın içinde 14 parça var. Bu parçalarla yaşamak zorundayım. Düzenli ilaç kullanıyorum. Bu parçalardan dolayı MR cihazına giremiyorum. X-Ray cihazlarından geçemiyorum. Halimden şikayetçi değilim. Gururla taşıyorum. 'Vatanın size ihtiyacı var.' derlerse, 24 saat, ölünceye kadar vatanın hizmetinde olmaya devam ederiz."

Kaplan, terörle mücadelenin çok profesyonel yapıldığını, Türkiye'nin ürettiği yerli silahlarla gücüne güç kattığını kaydetti.

Medine Kaplan da eşiyle her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Eşimin başındaki şarapnel parçası onun madalyasıdır. Benim yanımda çok büyük değeri var. Gurur duyuyoruz. Her zaman yanındayız." dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Taşkıran ise Kaplan'ın derneğin aktif üyelerinden olduğunu ifade etti.

Kaplan'ın kahraman gazilerden biri olduğunu vurgulayan Taşkıran, "Ölümden dönmüştür. Alındığında hayati tehlike arz edeceği için başındaki şarapnel parçalarına dokunulamıyor. Aynı zamanda askerden önce imamlık yaptığı için şehit ya da gazi ailelerimizin cenaze ve önemli günlerinde yardımcı olur." diye konuştu.

Kahraman gazi 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor

Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Zeytinburnu'nda durakta araç bekleyen yolcuya metrobüs çarptı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:41:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahraman gazi 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]