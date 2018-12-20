Kahraman Gencin İsmi Parka Verildi

Almanya'nın Frankfurt kentindeki metro istasyonunda raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak isterken yaşamını yitiren 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde parka verildi.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki metro istasyonunda raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak isterken yaşamını yitiren 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde parka verildi.



Almanya'nın Frankfurt kentinde Ostendstrasse metro istasyonunda geçen ay meydana gelen olayda, raylara düşüp bayılan Alman vatandaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen, vagonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kahraman Türk genci Sözen, olay sonrası memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Nazilli Belediyesi, kahraman gencin ismini, kentte yaptırdığı parka verdi.



Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Mustafa Alptuğ Sözen'in babası Ejder Sözen, yakınları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla, 'Mustafa Alptuğ Sözen Meyve Bahçesi Parkı' törenle hizmete açıldı. Toplam 6 bin 225 metrekare alana sahip, içinde yaklaşık 40 türden toplam 150 meyve ağacı bulunan parkın, 500 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.



Sözen'in babası Ejder Sözen, başkanımız Haluk Alıcık'a, oğlumun anısını yaşatmak adına verdiği sözü hemen yerine getirdiği için kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede parkı bitirerek oğlumun ismini bu meyve parkına verdi dedi.



Başkan Alıcık ise, Nazillili kahramanımız Mustafa Alptuğ Sözen kardeşimiz, Türk'ün yardımseverliğini, hayatına mal olmasına rağmen herkese gösterdi. Burada anlamlı bir günde birlikteyiz. Dünyaya hoşgörüyle hükmetmiş bir milletin duruşunu, Mustafa kardeşimiz tüm Avrupa'ya ve tüm dünyaya gösterdi. Onun bu kahramanlığını unutturmamak ve ailesinin acısını hafifletmek için böyle bir düşüncemiz oldu. Allah rahmet eylesin dedi. - Aydın

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