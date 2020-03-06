Kahraman İdlip gazisi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinde ziyaret ettiği İdlip gazisi Uzman Çavuş Semih Sercan, kendisinin bacağından yaralandığı, arkadaşı Mustafa Muhammed Ak'ın da şehit düştüğü saldırıyı anlattı. "Bizim Suriye'de ne işimiz var" diyenlere de cevap veren Semih Sercan, "Bir nevi Çanakkale zamanını yaşıyoruz orada. 7 düvelle savaşıyoruz, sadece Esad'la değil. Bizim asıl olmamız gereken yer orası" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte İdlip'te 2 Mart'ta rejim unsurlarının topçu atışı sonrası bacağından yaralanan ve tedavisinin ardından Bursa'ya dönen sözleşmeli Uzman Çavuş Semih Sercan'ı evinde ziyaret etti. Yanındaki silah arkadaşı Mustafa Muhammed Ak'ın şehit olduğu olayın şokunu annesi ve kardeşlerinin verdiği moralle atlatmaya çalışan 24 yaşındaki Kahraman Gazi, bölgedeki durumu Başkan Aktaş'a anlattı.



Olay sırasında rejim unsurlarının taciz atışları olduğunu ve kendisinin de havancı olduğu için karşılık vermek için olayda şehit olan arkadaşı Mustafa Muhammed Ak ile birlikte mevziden çıktıklarını belirten Semih Sercan, "Havancıyım ben. Taciz atışları olunca havan atışı yamak için çıkmıştık mevziden. Birer atım yaptık. İkinci atımda bu olayla karşılaştık. Biz atış yaparken zaten onların attıkları yakınımıza düşüyordu. İki yıldır beraber olduğum devrem yanımda şehit oldu. Orada güvenlik amaçlı, rejimin önüne hat kurmuş durumdayız. Sürekli mevzilerde yatıp kalkıyoruz. Bir nevi Çanakkale zamanını yaşıyoruz orada. Rejimin bu kadar güçlü olması mümkün değil. Esad'ın bu kadar güçlü olması mümkün değil. 3500'den fazla kaybı var şu an. Büyük bir kayıp bu. İntikamımız illaki alınıyor, kanımız yerde kalmıyor ama, birçok devletten asker var şu an Esad'ın elinde. Biz orada 7 düvelle savaşıyoruz, Esad'la değil" dedi.



"Bizim Suriye'de ne işimiz var" diyenlere de bizzat orada savaşmış ve gazi olmuş biri olarak net bir cevap veren Kahraman Gazi, "Bizim olmamız gereken yer orası. O topraklardan biz hiç çıkmamalıyız. Bunların Hatay sınırımıza kadar geldiğini düşünürsek eğer, Hatay'ın stratejik önemi var. Hatay'ı ele geçirdikleri zaman tüm Anadolu'ya ulaşma imkanları var. Biz dik duruyoruz, orada bir ezan sesi bile yetiyor bize. Bizim bir tanemize 1000 tanesi değmez ama bizim bir canımız yanıyorsa, onların 1000 canı yanıyor. Şehit olan arkadaşım cengaver gibiydi. Hep benimle birlikte, beni hiç bırakmazdı. Biz havan atışı yaptığımız için mühimmatın düştüğü yeni görüyor bizimkiler. Atıştan sonra teğmen telsizle bildirirdi: 'Çocuklar elinize sağlık 5 leşiniz var' diye. Mustafa bu telsiz konuşmalarını duydukça benle birlikte şahlanır, gururlanırdı" diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vatan savunmasında şehit düşen, gazi olan tüm askerlerin memleketin gururu olduğunu belirterek, "Memleketimizin gururusunuz. Rabbim sana şafi ismiyle şifalar versin. Buna şükür. Şehitlik büyük bir şereftir, onurdur ama gazilik de büyük onurdur. Sen onu tattın.



Büyükşehir olarak arkadaşlarımız gerekeni yaparlar, ancak ekstradan bir ihtiyaç olursa muhakkak haberimiz olsun" dedi.



Başkan Aktaş, gazi Semih Sercan'ın küçük yeğenlerine de oyuncak hediye etti. - BURSA