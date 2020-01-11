Kahraman itfaiyeci LPG tankınındaki yangını canını hiçe sayarak işte böyle söndürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahraman itfaiyeci LPG tankınındaki yangını canını hiçe sayarak işte böyle söndürdü - Son Dakika

Kahraman itfaiyeci LPG tankınındaki yangını canını hiçe sayarak işte böyle söndürdü

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan ve büyük korkuya neden olan yangının söndürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kahraman itfaiyeci LPG tankınındaki yangını canını hiçe sayarak işte böyle söndürdü, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan ve büyük korkuya neden olan yangının söndürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir itfaiye görevlisinin hayatını tehlikeye atıp vanayı kapatarak yangını söndürme anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.


Yangın 9 Ocak Perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında ilçenin Söğütlü mahallesindeki Olimpik Atletizm Stadı'na ait LPG tankında çıktı. Edinilen bilgiye göre, pistin tribünlerinin hemen arkasında yer alan LPG tankında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis ekipleri yangının hemen ardından bölgeye gelerek meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri LPG tankına giden vanayı kapatmasının ve yaptıkları müdahalenin ardından yangın söndürüldü. İtfaiye görevlisinin hayatını tehlikeye atıp vanayı kapatarak yangını söndürme anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.


Öte yandan maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme başlatılırken, LPG tankının yenileceği açıklandı. - TRABZON

Atletizm, İtfaiye, Trabzon, Söğütlü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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