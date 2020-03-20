Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek - Son Dakika

Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek

7 saat önce

Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan kahraman komandolar, korona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için karlı dağların zirvesinde alkış tuttu.

Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan kahraman komandolar, korona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için karlı dağların zirvesinde alkış tuttu.

Yeni tip korona virüs vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla dün akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Vatandaşlar, dün saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tutmuştu.

Sağlık çalışanlarına bir destek de Kuzey Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan komandolardan geldi. Şemdinli Komando Taburu Ergül Tepe Üs Bölgesinde görev yapan kahraman komandolar, "Bizler burada vatan nöbetindeyken, geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" dedikten dakikalarca sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

Kahraman komandolardan sağlıkçılara alkışlı destek

Şemdinli, Hakkari, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:12 Kaynak: İHA

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