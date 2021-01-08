Kahraman Maraşlı Şair Aksu'nun sesi Erzurum'dan yankılandı - Son Dakika

Kahraman Maraşlı Şair Aksu'nun sesi Erzurum'dan yankılandı

08.01.2021 11:30
Kahraman Maraşlı Şair Aksu'nun sesi Erzurum'dan yankılandı, System.String[]

Şair Mehmet Aksu yer aldığı her platformda yıllar önce girişimde bulunduğu Kahraman Maraş ve Erzurum "Şair Kardeş Şehir Olsun" çağrısını Erzurum'da faaliyet gösteren Erzurum Sevdası isimli derginin sayfalarında içinde yaşadığı yoğun hissiyatla birleştirerek satırlara döktü.

Şair Mehmet Aksu yer aldığı her platformda yıllar önce girişimde bulunduğu Kahraman Maraş ve Erzurum "Şair Kardeş Şehir Olsun" çağrısını Erzurum'da faaliyet gösteren Erzurum Sevdası isimli derginin sayfalarında içinde yaşadığı yoğun hissiyatla birleştirerek satırlara döktü.

Erzurum Sevdası isimli derginin Aralık sayısı için bir yazı kaleme alan Şair Mehmet Aksu "Ömrümün öteye tırmanışında Erzurum günlerim hayat merkezimi oluşturanlar arasında soluk aldığım can hane merkezdir. Memleketimin sırtını Ahir Dağına, Erzurum da Palandöken Dağına dayadığı gibi benimde gönlümün yaslandığı dağlardı bu iki şehrin kardeş olmasını arzuladığım dağlar" diyerek, görevi nedeniyle bulunduğu gurbetten Memleketi Kahraman Maraş ve İkinci Memleketi olarak gördüğü Erzurum'da yayınlanan dergiden tüm okurlarıyla hissiyatını paylaştı.

Aksu kaleme aldığı yazısında tarihi ve edebi birçok bilginin yanı sıra iki şehrin birbiriyle olan tarihsel kökeni, yetiştirdiği şairler, tarihi şahsiyetler ve yine iki şehrin arasında kullanılan ortak yöresel ifadelere yer verdi. Kahraman Maraş ve Erzurum'un birbiriyle münasebetinin çok eski yıllara ve ortak köken birlikteliğine dayandığını vurgulayan Aksu "Yıllar önce başlatmış olduğum Kahraman Maraş ve Erzurum Kardeş Şehir Olsun çağrısı esasen bir farkındalık oluşturmak için yola çıktığımız sloganımızdır, zira bu iki şehrin kadim tarihi incelendiğinde her nakşında iç içe geçmiş birbirinden güzel izler barındırır özünde. Çok sayıda Şairi bağrında yetiştiren iki kardeş şehirden onlarca dizeler duyulmuştur ülkemin her yerinde" ifadelerine yer verdi.

Erzurum Sevdası isimli dergi için uzun bir yazı kaleme alan Aksu, başta dergi yönetimi olmak üzere tüm çalışanlarına bu hissiyatı birlikte paylaştıkları için teşekkür etti.

Şair Mehmet Aksu okurlarına bir müjde verdi. Aksu yakında yayınlanacak üç güzel eserini okurlarına duyuracağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kahraman Maraşlı Şair Aksu'nun sesi Erzurum'dan yankılandı

Kahramanmaraş, Mehmet Aksu, Erzurum, Aksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahraman Maraşlı Şair Aksu'nun sesi Erzurum'dan yankılandı - Son Dakika


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