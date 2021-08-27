Kahraman market çalışanı bebeği kurtardığı anı anlattı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yola doğru hareket eden ve içinde bebek olan bebek arabasını yakalayan kahraman market çalışanı, o anı anlattı. Market çalışanı genç ailelere seslenerek herkesin çocuğuna sahip çıkmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğinin olduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bırakıp, alışveriş için markete girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı Kamil Dursun, caddeye doğru hareket eden bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Market çalışanı Kamil Dursun, bebeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ailelere seslendi. Dursun, ailelerin çocuklarını yanından ayırmaması gerektiğini ifade ederek, "Bebek arabası aşağı doğru ilerledi. O an gördüğümde koşarak gidip yakaladım. Babası da arkamdan geldi. O an bir şok içerisindeydik. İnsanlık görevimizi yaptık. Bir canı kurtardığımız için mutluyuz. Ailelere şunu söylemek isterim. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı yanınızdan ayırmayın. Mutlaka onlarla birlikte olun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA