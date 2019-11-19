Son Dakika Haberleri: Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor - Son Dakika

Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitterdan paylaştığı bir görüntüyle, Türk Ordusunun, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ettiğini açıkladı.

Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitterdan paylaştığı bir görüntüyle, Türk Ordusunun, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ettiğini açıkladı. Görüntüde yer alan Suriyeli bir kişi ise "Siz geldikten sonra çok rahat olduk. Allah sizden razı olsun" dedi.

Bakanlık, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Suriyeli bir kişinin Türk Ordusu hakkında söylediklerine de yer verdi. Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

'ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN'

Öte yandan, Türk Ordusuna teşekkürlerini belirten Suriyeli bir kişi de şunları kaydetti:

"Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Daha önce YPG zamanında bir iş yapamıyorduk. Çok rezil bir durumdaydık. Çok çalışmak istiyorduk, ille de YPG'ye gel diyorlardı. Zorla asker alıyorlardı. Zorla YPG'ye gel diyorlardı. Siz geldikten sonra çok rahat olduk. Allah sizden razı olsun."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:49 Kaynak: DHA
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