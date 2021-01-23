Kahraman Mehmetçik terör yuvalarını teröristlere dar ediyor - Son Dakika

Türk askeri vuruyor, teröristler kaçacak delik arıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın 11 ocak'ta başlattığı Eren Operasyonlarında yeni bir safhaya geçildi. Tendürek ve Lice'nin ardından Ağrı Dağı için düğmeye basıldı; Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma

Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel, 59 operasyonel tim katılıyor. Helikopterlerle Ağrı Dağı'nın çeşitli bölgelerine inen timler teröristlerin peşine düştü. Eren-3 operasyonunda PKK'nın kış yapılanması hedef alınıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

-İHA-