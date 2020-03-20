Kahraman Mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahraman Mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür - Son Dakika

Kahraman Mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür

6 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan Mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

Kahraman Mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan Mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

Şemdinli'de Ergül Tepe üst bölgesinde görev yapan komando taburu askerleri, sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Üst bölgede görevli tim komutanı, elinde silahlarıyla hazır kıta bekleyen askerlerinin önünde sağlık çalışanlarına yönelik mesaj verdi. Komutanın "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" mesajından sonra askerler 'dikkat' komutunun ardından sağlık çalışanlarını alkışladı.


Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:50 Kaynak: DHA

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