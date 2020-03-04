Kahraman memur ödüllendirildi - Son Dakika
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Kahraman memur ödüllendirildi

6 saat önce

Saruhanlı Devlet Hastanesinde bir bebeğin nefes borusuna kaçan poğaçayı çıkartarak bebeğin hayatını kurtaran Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Memuru Hüseyin Sarıkaya, belediye tarafından çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kahraman memur ödüllendirildi, System.String[]

Saruhanlı Devlet Hastanesinde bir bebeğin nefes borusuna kaçan poğaçayı çıkartarak bebeğin hayatını kurtaran Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Memuru Hüseyin Sarıkaya, belediye tarafından çeyrek altınla ödüllendirdi.


Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Salim Babuş ile hastanede görevli VHKİ Memuru Hüseyin Sarıkaya'yı makamında kabul etti. Başkan Bilgin, ailesiyle geldiği hastanenin acil servisinde sıra beklediği sırada yediği poğaçanın nefes borusuna kaçması sonucu nefesi kesilen 1 buçuk yaşındaki İsa Akman'a müdahale ederek hayatını kurtaran Hüseyin Sarıkaya'yı çeyrek altınla ödüllendirdi.


Kahraman memur Sarıkaya ise insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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