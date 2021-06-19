Üye Girişi
Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

19.06.2021 15:46

Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'a konuk oldu. Libya'nın kendi iç sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiği belirten Musa İbrahim'im, bilinenin aksine Muammer Kaddafi'nin Libya için büyük bir şans olduğunu ve iç savaşın dış güçler ile NATO'nun Libya'ya karışmasından dolayı yaşandığını söyledi.

2011'den beri suların durulmadığı Libya, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor. Batı'nın yaptıkları nedeniyle aylarca çocukların başına roketlerin yağdığını söyleyen Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'da Esra Öztürk'ün konuğu oldu.

Musa İbrahim, çarenin Libya halkının kendisinde olduğunu söylerken, Kaddafi ailesi ve Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın Libya'nın geleceğinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

"SUÇLU OLAN KADDAFİ DEĞİL, DIŞ GÜÇLER"

Muammer Kaddafi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Musa İbrahim, "Eğer başka ülkelerin müdahalesi olmasaydı Libya'da olanlar halledilir ve kısa sürede çözüme kavuşturulurdu. Kaddafi ülkeyi savaşa götürmedi. NATO, ülkeye saldırmak için koşmasaydı bunlar olmayacaktı. Yaşananlar kirli bir kumpastı" sözlerine yer verdi.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

Muammer Kaddafi, Kaddafi, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı 15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı 15:29 A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı 15:22 İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok 15:04 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok Karayılan'ın etrafındakilere 14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler 14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 14:02 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz 12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz

Son Dakika Haberleri
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
15:45 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
15:03 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok
14:59 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
14:20 Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi
14:05 Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi
G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz         
16:03
Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı         
15:46
Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı         
15:27
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal         
15:11
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim         
15:00
Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı         
14:37
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok         
14:04
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı         
14:00
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı         
12:30
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 16:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement