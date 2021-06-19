Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

2011'den beri suların durulmadığı Libya, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor. Batı'nın yaptıkları nedeniyle aylarca çocukların başına roketlerin yağdığını söyleyen Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi Haberler.com'da Esra Öztürk'ün konuğu oldu.

Musa İbrahim, çarenin Libya halkının kendisinde olduğunu söylerken, Kaddafi ailesi ve Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın Libya'nın geleceğinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

"SUÇLU OLAN KADDAFİ DEĞİL, DIŞ GÜÇLER"

Muammer Kaddafi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Musa İbrahim, "Eğer başka ülkelerin müdahalesi olmasaydı Libya'da olanlar halledilir ve kısa sürede çözüme kavuşturulurdu. Kaddafi ülkeyi savaşa götürmedi. NATO, ülkeye saldırmak için koşmasaydı bunlar olmayacaktı. Yaşananlar kirli bir kumpastı" sözlerine yer verdi.