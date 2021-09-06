Kahraman minibüs şoförü hayat kurtardı! Ambulans gibi kullandığı araçla genci hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Minibüs şoförlerinin yolcuların rahatsızlanması durumunda gösterdikleri fedakarlıkla bir yenisi de Düzce'de eklendi. Minibüse binen gencin fenalaştığını öğrenen şoför, kimseye zarar vermeden baygın genci hastaneye yetiştirdi. Şoförün bu hareketi alkış aldı.

YOLCULAR HEMEN BİLGİ VERDİ

Düzce'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda güzergahında seyir halinde olan minibüs sürücüsü Ercan Danışmaz'ın aracında bir kişi fenalık geçirerek bayıldı. Yolcular gencin bayıldığını belirterek sürücüyü bilgilendirdi. Sürücü Ercan Danışmaz'da hattından çıkarak direk Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne minibüsü sürdü. Onlarca yolcusu ile birlikte ambulans gibi minibüsü kullanan sürücü, baygın genci hastaneye yetiştirdi.

"HASTANEDEN SONRA YOLCULARI DAĞITTIM"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu olay minibüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt altına alındı. Olay hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ'de şoförü Ercan Danışmaz, "Cuma günü saat 15.00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergahımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım" diye konuştu.