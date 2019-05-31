Son Dakika Haberleri: Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı

51 dakika önce

Klima motorundan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede evin içini sardığını gören anne çocuklarını ölümden çekip aldı.

Antalya'da klima motorundan çıkan yangında, öğretmen anne iki çocuğunu kucağına alıp yangından kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1119 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Öğretmen Emine Yılmaz, yaşları 1 ile 3 olan iki çocuğuyla evde bulunduğu sırada balkondaki klima motorundan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Karşı komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların kısa sürede evin içine dolmasıyla anne Emine Yılmaz, uyuyan iki çocuğunu kucağına alıp dışarı çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Klima motoru küle dönerken balkonda maddi hasar meydana geldi. İşten gelen İsmail Yılmaz eşi ve çocuklarını güvende görünce büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan, klimanın kapalıyken yangının çıktığı öğrenildi.

Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:47 Kaynak: İHA
Antalya, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, mermiler anne ve çocuğuna isabet etti Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]