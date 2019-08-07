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Kahraman otobüs şoförü, altınla ödüllendirildi

16 dakika önce

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştireren halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy'u altınla ödüllendirdi.

Kahraman otobüs şoförü, altınla ödüllendirildi, System.String[]
SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştireren halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy'u altınla ödüllendirdi.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde meydana geldi. Aydoğan-Fatih Mahallesi seferini yapan Mustafa Karasoy yönetimindeki 58 H 0199 plakalı halk otobüsünde seyahat eden bir erkek yolcu, aniden fenalaştı. Diğer yolcular, şoför Karasoy'u uyardı. Mustafa Karasoy, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Görevlilerin yönlendirdiği Karasoy, güzergahını değiştirip, hastayı özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, otobüs şoförü Mustafa Karasoy'u makamında ağırladı. Başkan Bilgin, olay hakkında Karasoy'dan bilgi aldı, yaptığı duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek altınla ödüllendirdi. Başkan Bilgin, "Tebrik ediyoruz. İnsani bir görev. Hepimizin yapması gereken bir davranış. Mustafa kardeşimizi kutluyorum" dedi.
Vatandaş memnuniyetini sağlayan, farkındalık oluşturan, bu tip insani davranışları yapan belediye çalışanlarını her zaman ödüllendirdiklerini belirten Bilgin, "İyi iş yapmanın esas yöntemi ödüllendirmektir. Temel hedefimiz, inşallah çok kısa bir süreçte var olan şikayetleri ortadan kaldırmak ve Sivas'taki toplu taşımayı en kaliteli hizmet verecek şekle getirmek" ifadesini kullandı.


Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:10 Kaynak: DHA
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