Kahraman otobüs şoförü, baygınlık geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Gürsoy, bir kahramanlık hikayesine imza attı

Otobüste oğlu rahatsızlanan bir annenin feryadına yetişen Gürsoy, anne ile çocuğu hastaneye yetiştirdi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Gürsoy, bir kahramanlık hikayesine imza attı. Otobüste oğlu rahatsızlanan bir annenin feryadına yetişen Gürsoy, anne ile çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak çalışan Yusuf Gürsoy, 28 numaralı Tece- Şehir Hastanesi hattına yaptığı sefer sırasında, Demirtaş durağından bir anne ve oğlunu aldı. Kısa süre sonra annenin feryatlarını duyarak otobüsü durduran Gürsoy, küçük çocuğun burnunun kanadığını ve kustuğunu fark etti. Hızlı bir şekilde yola devam eden Gürsoy, güzergah hattında hiçbir durakta durmadan ve yolcu indirmeden anne ve oğlunu Mersin Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi. Hastanenin acil kapısında otobüsü durduran Gürsoy, anne ve oğluna hastaneye giriş yapana kadar eşlik etti.

Sabah saat 10.30 civarında anne ve oğlunu duraktan aldığını belirten Gürsoy, "Yolcularımızdan bir anne ve 10-12 yaşlarında bir çocuk bir rahatsızlık yaşadı. Çocuk düşmüş sanırsam. Bir feryat figan koptu arabada, yani bir telaş. 'Çocuğumu kurtarın' dedi. Çocuğun önce burnundan kan geldi. Daha sonra kustuğunu görünce sonrasında yarı baygın olduğunu hissettim. Çocuğu uyutmamaya çalışıyorlardı. Bu olayı gördükten sonra yolcularımıza butona basmamalarını söyledim. Bir an önce hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor, kendilerinden yardım istedim, onlar da sağ olsunlar bu konuda duyarlı oldular. Ben de elimden geleni yaptım. Bu sırada vatandaşlar da bayana yardımcı oldular, soğukkanlı olmasını söylediler. Elimizden geleni yaptık, acilen yetiştirdik. Ben olmasam yerimde başka bir arkadaşım olsa yine aynı şeyi yapardı" dedi.

Vatandaşların trafik güvenliği kadar sağlığını da önemsediklerini vurgulayan Gürsoy, "Elimizden geldiği kadarıyla Başkanımıza, belediyemize, halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz, kendilerine layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.