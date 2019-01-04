Son Dakika Haberleri: Kahraman Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuyu Hastaneye Böyle Yetiştirdi

Kahraman Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuyu Hastaneye Böyle Yetiştirdi

1 saat önce

Kahraman otobüs şoförü yaralı yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi Yaralanan yolcuya ilk müdahalede bulunan sürücü daha sonra ise ambulansa yetiştirdiADIYAMAN - Adıyaman'da otobüs şoförü, otobüse binen yaralı yolcusuna ilk sağlık müdahaleyi kendisi yaparak çağırdığı ambulansa yetiştirdi...

Kahraman otobüs şoförü yaralı yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Yaralanan yolcuya ilk müdahalede bulunan sürücü daha sonra ise ambulansa yetiştirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da otobüs şoförü, otobüse binen yaralı yolcusuna ilk sağlık müdahaleyi kendisi yaparak çağırdığı ambulansa yetiştirdi
Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Karapınar Mahallesi'nden bir yolcu alan Adıyaman Belediyesine bağlı otobüs şoförü Hüseyin Doğan, erkek yolcunun bileğinden yaralandığını ve kanamasının olduğunu fark etti. Otobüsü hemen yolun kenarında durduran sürücü Doğan, getirdiği bir bez parçasını ismi öğrenilemeyen yolcusunun koluna bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi yapan Doğan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Şoför daha sonra otobüsü sağlık ekiplerinin geldiği yöne doğru sürdü. Bir süre sonra yolda sağlık ekipleri ile karşılaşan Hüseyin Doğan, yol kenarında durarak yaralı yolcusunu sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:35 Kaynak: İHA

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