Kahraman Otobüs Şoförü Yaralı Yolcuyu Hastaneye Böyle Yetiştirdi
1 saat önce
Kahraman otobüs şoförü yaralı yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi Yaralanan yolcuya ilk müdahalede bulunan sürücü daha sonra ise ambulansa yetiştirdiADIYAMAN - Adıyaman'da otobüs şoförü, otobüse binen yaralı yolcusuna ilk sağlık müdahaleyi kendisi yaparak çağırdığı ambulansa yetiştirdi...
Kahraman otobüs şoförü yaralı yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Yaralanan yolcuya ilk müdahalede bulunan sürücü daha sonra ise ambulansa yetiştirdi
ADIYAMAN - Adıyaman
'da otobüs şoförü, otobüse binen yaralı yolcusuna ilk sağlık müdahaleyi kendisi yaparak çağırdığı ambulansa yetiştirdi
Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Karapınar
Mahallesi'nden bir yolcu alan Adıyaman Belediyesine bağlı otobüs şoförü Hüseyin Doğan
, erkek yolcunun bileğinden yaralandığını ve kanamasının olduğunu fark etti. Otobüsü hemen yolun kenarında durduran sürücü Doğan, getirdiği bir bez parçasını ismi öğrenilemeyen yolcusunun koluna bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi yapan Doğan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Şoför daha sonra otobüsü sağlık ekiplerinin geldiği yöne doğru sürdü. Bir süre sonra yolda sağlık ekipleri ile karşılaşan Hüseyin Doğan, yol kenarında durarak yaralı yolcusunu sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:35 Kaynak: İHA
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti
Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
Almanya'da Bilgisayar Korsanları, Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik Bilgilerini Çaldı