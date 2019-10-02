Son Dakika Haberleri: Kahraman polis denize atlayan genci kurtardı
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Kahraman polis denize atlayan genci kurtardı

13 dakika önce

Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi denize atlayarak intihara teşebbüs ederken, polis de peşinden denize atlayarak genci kurtardı.

Kahraman polis denize atlayan genci kurtardı, System.String[]

Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi denize atlayarak intihara teşebbüs ederken, polis de peşinden denize atlayarak genci kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi intihar etmek için denize atladı. Olaya tanık olan bir polis de hiç düşünmeden şahsın peşinden denize atladı. İntihara teşebbüs eden genç, kahraman polis tarafından denizden çıkarılarak kurtarıldı.


Polisin denize atlayan genci kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi intihar etmek için denize atlıyor, ardından polis şahsı kurtarmak için denize atlıyor. - İSTANBUL

Üsküdar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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