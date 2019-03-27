Son Dakika Haberleri: Kahraman Polis"E Başarı Belgesi ve Plaket

Kahraman Polis"E Başarı Belgesi ve Plaket

1 saat önce

Antalya'da yarım saat arayla kayalıklarda intihar girişiminde bulunan iki kişiyi kararlarından vazgeçirmeyi başaran polis memuruna başarı belgesi ve plaket verildi.

Kahraman Polis
Antalya'da yarım saat arayla kayalıklarda intihar girişiminde bulunan iki kişiyi kararlarından vazgeçirmeyi başaran polis memuruna başarı belgesi ve plaket verildi.


Konyaaltı Caddesi Kuğulu Park ile Konyaaltı ilçesi Varyant kayalıklarında yarım saat arayla intihar girişiminde bulunan iki kişiyi konuşarak kararından vazgeçiren Muratpaşa Ekipler Amirliğinde grup amiri olarak görev yapan üç yıllık polis memuru Ceren Güvel için İl Emniyet Müdürlüğü makamında tören düzenlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Güvel'e başarı belgesi ve plaket verdi.


Ödül töreninde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Polis, Antalya, Güncel
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