Kahraman polis o anları anlattı - Son Dakika
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Kahraman polis o anları anlattı

15 dakika önce

Çorum'da eşi ile tartışan bir kadın, çantasından çıkardığı tabancayla bir el ateş açarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

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Çorum'da eşi ile tartışan bir kadın, çantasından çıkardığı tabancayla bir el ateş açarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Polis memuru ise bir süre sarf ettiği çabanın ardından kadının elindeki silahı alarak olası bir faciayı önledi.


Yaşanan o anları anlatan Çorum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Kanburoğlu, önce bir kadın çığlığı duyduğunu belirterek, sesin geldiği yöne baktıklarında bir erkekle kadın arasında arbede yaşandığını gördüğünü söyledi.


Diğer polis arkadaşıyla birlikte koşarak terminalde tartışan kadın ve erkek şahsı ayırdıklarını dile getiren Kanburoğlu, "Önce erkek şahısın üst aramasını yaptık üzerinde herhangi bir silah var mı diye. Erkek şahsı görevli arkadaşa teslim ettikten sonra yardım olmak amacıyla bayan şahsın yanına gittim. Fakat bayan kriz halindeydi. Sürekli bağırıp çağırıyordu. Üniformam üzerimdeydi. Polis olduğumu söyledi. Defaatle yardımcı olacağımı belirterek telkinde bulundum. Ancak kadın krizde olduğu için bizi duymadı anlamadı. Sırt çantasını yere koyarak içerisinden bir tabanca çıkardı. Sürekli sakin olması için hem el hareketleriyle hemde sözlü olarak telkinde bulundum. Ancak kadın hiçbir şekilde bizi duymadı anlamadı. 2-3 defa tabancaya doldur boşalt yaptı. Bu sırada yere mermiler düştü. Etraf çok kalabalıktı. Yoğundu. Çalışanlarda vardı. Bayanın bir anlık boşluğundan faydalanarak elindeki silahı almak için hamle yaptım. Bu sırada silah ateş aldı. Fakat kimseye bir şey olmadı. İki ve üçüncü hamleden sonra silahı alabildim. Silahı görevli silah polise teslim ederken bayanı sakinleşmesi için su verdim. 112 ekiplerini aradık. Kimseye bir zarar gelmedi. Bundan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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