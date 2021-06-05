"Kahraman Polisim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da, "Kahraman Polisim" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen, "Sahip Çık Bayrağa, Umut Ol Vatana" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Projesi kapsamında organize edilen yarışmaya, il genelindeki ortaokul öğrencileri katıldı.

Çocukların zihninde polis kavramına ilişkin doğru bilgilerin yerleşmesi, çocuğun polisi ve devleti doğru algılaması, polisle bağının güçlenmesi ve polisi kendine yakın görebilmesi adına düzenlenen yarışmada, resim dalında Düzköy Gökçeler Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Lermi, şiir dalında Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Sahra Mina Gör, kompozisyon dalında ise Hayrat İMKB Ortaokulu öğrencisi İrem Su Teke, birinci oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevki Pekdemirli tarafından verildi.

Yarışmada birinci olanlara dağ bisikleti, ikinci ve üçüncülere ise akıllı kol saati ve kalem seti hediye edildi.