Kahraman sağlık çalışanlarının dilinden "Anneler Günü" mesajları - Son Dakika
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Kahraman sağlık çalışanlarının dilinden "Anneler Günü" mesajları

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan pandemi servisi hemşireleri, Anneler Günü'nde sevdiklerinden ayrı kalsa da kendilerini adadıkları hastaları için mücadele vermenin gururunu yaşıyor.

Kahraman sağlık çalışanlarının dilinden

AYŞE YILDIZ/ YALÇIN ÇELEN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan pandemi servisi hemşireleri, Anneler Günü'nde sevdiklerinden ayrı kalsa da kendilerini adadıkları hastaları için mücadele vermenin gururunu yaşıyor.

Antalya ve Isparta'daki pandemi hastanelerinde vakanın ilk görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, yaklaşık iki aydır ailelerinden ayrı yaşıyor.

Virüs taşıma riskleri olduğu için otellerde ya da misafirhanelerde kalan sağlık çalışanları, Anneler Günü'nü, çalıştıkları yoğun bakım servislerinde karşıladı. Kısa videolar çekerek annelerinin gününü kutlayan sağlık çalışanları, güzel günlere kavuşmak için biraz daha sabredilmesini istedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 servisi hemşirelerinden Meryem Uğur, annesini 35 yıl önce kaybettiği için buruk bir gün yaşadığını, pandemi nedeniyle iki çocuğunu ve torununu da öpüp, koklayamadığını söyledi.

Aynı serviste çalışan hemşire Tuğba Şenol ise pandemi sürecinde çocuklarını ailesine gönderdiğini, onları uzun zamandır görmediğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle çocuklarıyla arasına mesafe koyduklarını vurgulayan Şenol, "Nice kutlayacağımız, sarılacağımız Anneler Günü için biz buradayız. Tüm annelerin gününü kutluyorum." dedi.

"Bu süreçte ön saflarda savaştığım için gururluyum"

Gazipaşa Devlet Hastanesi hemşirelerinden Dilek Demir de "Annelerimiz, ellerinizi öpemesek de her zaman kalbimizdesiniz. Sizlerle daha uzun yıllar beraber olabilmek için evde kalalım, sağlıkla kalalım." cümleleriyle duygularını ifade etti.

Hemşire Hatice Acun, daha nice güzel Anneler Günü için evde kalınması çağrısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pandemi servisinde çalışan hemşire Zehra Camgöz, hem gururlu hem hüzünlü olduğunu kaydetti.

Bu süreçte ön saflarda savaştığı için gururlu olduğunu vurgulayan Camgöz, "Benim de oğluma anlatacağım kahramanlık hikayem var. Ellerinden öpüyorum anneciğim." ifadelerini kullandı.

Bazıları ilk kez Anneler Günü'nde annelerini ve çocuklarını yalnız bıraktı

Atatürk Devlet Hastanesi pandemi servisi hemşirelerinden Ayşe Kalkan ise salgın nedeniyle oğlunun gözlerinden, annesinin ellerinden uzaktan öptüğünü dile getirdi.

Hemşire Şirin Kral, "Sadece bugün değil, her gün kıymetlisiniz. Anneler Gününüz kutlu olsun." dedi.

Hemşire Gülhane Keleş de "Canım annem ilk kez seni bu Anneler Günü'nde yalnız bırakıyorum. Pandemi nedeniyle sana gelemiyorum. Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun." diye konuştu.

Gülümser Çakmak ise annesine sarılacağı, ellerini öpeceği günlerin özlemi içerisinde büyük bir gururla çalıştıklarını kaydetti.

Hemşire Beyhan Çetin de kilometrelerce uzakta olan annesinin gününü kutladığını bildirdi.

Hemşire Halenur Şahin, salgın sürecinin bir an önce bitmesini temenni ederek, tüm annelerin gününü kutladı.

"Şifayla taburcu olan Kovid-19 hastamızın evladı, 'anneme baktınız' diyerek çiçek getirdi. Tüylerim ürperdi, 27 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediyeydi." diyen Şahin, sağlık çalışanları olarak annelerini aylardır görmediklerini dile getirdi.

Anestezi uzmanı Dr. Fatma Utkan Duran ise omuz omuza çalıştığı hemşirelerin ve tüm annelerin gününü kutlayarak, "Annemin yanına gidemeyeceğim, ona sarılamayacağım. Kızlarım da benim günümü kutlayamayacak." dedi.

Anneler Günü'nü yoğun bakımda kutladılar

Isparta Şehir Hastanesi Kovid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları da Anneler Günü'nü yoğun bakım ünitesinde kutladı.

Evlatları ve annesiyle telefonda görüntülü görüşerek hasret gideren, sürekli fotoğraflarına bakan sağlıkçılardan hemşire Hatice Akın, beş aydır annesini göremediğini söyledi.

Yoğun bakımda gururla görev yaptığını belirten Akın, "Bu yıl Anneler Günü buruk, sevdiklerimizden uzakta geçse de Kovid-19'a yakalanan hastalarımızı tedavi ederek evlerine göndermekten çok mutluyuz." dedi.

Hemşire Songül Gürbüz ise bir anne olarak evlatlarından uzakta olmanın duygusal anlar yaşattığını, onları riske atmamak için ayrı kaldığını vurguladı.

Süreci atlatana kadar telefonla görüşmeye devam edeceğini dile getiren Gürbüz, "Yoğun bakım hemşireleri olarak bunu başaracak güçteyiz. Her türlü savaşta mücadele edebilecek donanıma sahibiz. Ben annemi küçük yaşta kaybettim, sağ olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çocuklarım telefonla arayarak Anneler Günü'mü yoğun bakım ünitesinde kutladı." ifadelerini kullandı.

Anneler Günü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:32 Kaynak: AA


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