Kahraman sağlıkçıyı darp edenler gözaltına alındı - Son Dakika

Kahraman sağlıkçıyı darp edenler gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, pandemi süreci nedeniyle 5 aydır ailesi ile görüşemeyen acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak'ı darp eden 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Güvenlik güçlerimiz tarafından Üniversite hastanesinde kavga olduğu bilgisialınması üzerineolay yerine ilgili ekipler sevk edilmiştir. Ekiplerin yaptığı incelemede sağlık çalışanıve hastane güvenlik görevlileri İ.D, L.Çile hasta yakınları olan Ş.G ile M.A arasında hastanın bekletilmesi nedeniyle tartışma çıktığı, ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü,kavga esnasında şüpheli M.A'nın parmağının kırıldığı,sağlık çalışanı E.T 'nin ise burnunun kırık olduğu olay sonrasında alınan doktor raporu ile tespit edilmiştir. Olaylar sonucunda tarafların davacı ve şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler tamamlanarak şüpheliler Ş.G ve M.A hakkında savcılık tarafından göz altı kararı verilmiş olup göz altı süreci devam etmektedir" denildi.

Olay anında yaşanılanlar

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Muayene Odası'nda başladı. Acil Tıp Teknisyeni Eyyüb Toprak, tedavi olmayı bekleyen bir hastanın 2 yakını tarafından darp edilmiş, aldığı yumruk darbeleriyle burnu 3 yerinden kırılmıştı. Sağlıkçının darp edilme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, muayene odasından bekleme alanına taşan olayda, taraflar araya giren güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları tarafından güçlükle ayrılmıştı.