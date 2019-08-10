Son Dakika Haberleri: Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine bayram ziyareti
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Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine bayram ziyareti

15 dakika önce

Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine bayram ziyaretiNİĞDE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban...

Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine bayram ziyareti
NİĞDE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı. Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Aileler çocuklarına şehit Halisdemir'in kahramanlık hikayesini anlattı
Antalya'dan ziyarete Mevlüt Erdal, "Allah'ın izniyle Ömer Halisdemirler bitmez, zaten Ömer Halisdemirler bitti mi ülkemizde bitti demektir. Asker olarak doğduk ve asker olarak da vatanımızı milletimizi sonuna kadar savunacağız. Allah'ım Fethi Sekin, Ömer Halisdemir gibilere uzun ömür versin" dedi.
Ömer Halisdemir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
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