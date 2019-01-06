Son Dakika Haberleri: Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin Buca'da Anıldı

Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin Buca'da Anıldı

9 dakika önce

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain saldırıda canı pahasına onlarca insanın hayatını kurtararak şehit olan kahraman polis Fethi Sekin, Buca'da anıldı.

Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin Buca'da Anıldı, System.String[]
İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain saldırıda canı pahasına onlarca insanın hayatını kurtararak şehit olan kahraman polis Fethi Sekin, Buca'da anıldı. Buca Belediyesi saldırıda hayatlarını kaybeden şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın aziz hatıraları için lokma döktürdü.

Şehit polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı ölüm yıl dönümlerinde unutmayan Buca Belediyesi, Şirinyer'de lokma döktürerek vatandaşlara dağıttı. Lokma hayratında buluşan Bucalılar, şehitlerimiz için dualar etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "İşte vatanı sevmek, o vatan topraklarında yaşayan milleti sevmek böyle bir şey. Hayatı boyunca hiç karşılaşmadığı insanlar için, onlar bu vatanda huzur içinde yaşasın diye canını feda edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. O hiç tanımadığı insanlar için öldü. Üzerine kurşunlar yağarken yalnızca insan olmayı başardı. Fethi Sekinler için, bu memleket için, vatan için şehit olanlara Allah'tan rahmet, tüm memleketimize de baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

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