Kahraman şoför, 25 çocuğu yanmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde otobüs şoförü, kullandığı otobüs alevlere teslim olmadan kısa bir süre önce 25 çocuğu tahliye ederek hayatlarını kurtardı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Lecco şehrini Milano'nun kuzeyindeki Sondrio eyaletine bağlayan Superstrada 36 otoyolu üzerindeki Fiumelatte tünelinde 14-16 yaşlarında 25 çocuğun bulunduğu otobüs alev aldı. Otobüsün şoförü Mauro Mascetti, tünele girdikten kısa bir süre sonra otobüsün lastiklerinden birinin patlaması ile araçta yangın çıktığını fark etmesi ile otobüs alevlere teslim olmadan kısa bir süre önce 25 çocuğu tahliye ederek hayatlarını kurtardı.

Kızılhaç gönüllüsü olan 48 yaşındaki Mascetti'nin, çocukları Livigno'daki bir yaz kampına götürdüğü bildirildi.

Mascetti basına verdiği demeçte, "Önceliğim çocukların hayatlarını kurtarmaktı. Güvenli bir şekilde yol kenarına çektim. Sonra onları hemen dışarı çıkardım. Onları tünelin dışına götürdüm. Çocukları kurtardıktan sonra, yangını söndürmeye çalıştım. Bu mümkün olmadı. Başarılı olamadım. İtfaiyeyi bekleyerek uzaklaştım" dedi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mascetti'yi yaptığı kahramanca hareketten dolayı kutlayarak, "Sürücü, araç alevler tarafından yutulmadan önce tüm çocukları dışarı çıkarmayı başardı. Çok korktu. Neyse ki kimsenin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmadan herkes kurtuldu" dedi.

Güvenlik ve Yerel Polis Bölge Konseyi Üyesi Riccardo de Corato ise yaptığı açıklamada, "Yangını söndürmek için müdahale eden Bellano ve Lecco İtfaiye teşkilatlarına teşekkür ederim. Başkan Fontana'ya katılıyorum. Sürücü Mauro Mascetti'yi çabukluğu ve cesareti için tekrar tebrik ediyorum. Neyse ki olayda kimse zarar görmedi" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

(Serkan Bayar/İHA)