Son Dakika Haberleri: Kahraman Şoför Direksiyonu İlçe Merkezine Değil Boş Araziye Sürdü

Kahraman Şoför Direksiyonu İlçe Merkezine Değil Boş Araziye Sürdü

1 saat önce

Kayseri'de freni patlayan yem yüklü kamyonun şoförü, aracı boş araziye sürerek devirdi.

Kahraman Şoför Direksiyonu İlçe Merkezine Değil Boş Araziye Sürdü, System.String[]
Kayseri'de freni patlayan yem yüklü kamyonun şoförü, aracı boş araziye sürerek devirdi. Freni patlayan kamyon ilçe girişine 500 metre uzaklıkta devrilirken, olası bir facianın önüne geçen kamyon şoförü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 68 AY 311 plakalı yem yüklü kamyonun Erciyes Dağı yolundan inişte freni patladı. Yokuş aşağı hızla inen kamyonun freninin patladığını fark eden sürü Ali S. direksiyonu boş araziye çevirdi. Tonlarca ağırlıktaki yükle boş arazide yaklaşık 250-300 metre giden kamyon devrildi. Meydana gelen kazada yemler etrafa saçılırken, sürücü Ali S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali S. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe girişine yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana gelen kaza ile ilgili olarak yetkililer işlem başlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa
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