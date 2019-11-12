Son Dakika Haberleri: Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü - Son Dakika

Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü

7 saat önce

Bursa'da içinde yolcularla alev alev yanan belediye otobüsünü kahraman şoför söndürdü.

Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü, System.String[]

Bursa'da içinde yolcularla alev alev yanan belediye otobüsünü kahraman şoför söndürdü.


Osmangazi'ye bağlı Armutköy'den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıyan 16 JBK 64 plakalı yolcu otobüsü, İnönü Caddesinde birden stop etti. İçinde yolcuların bulunduğu otobüsün neden stop ettiğine bakmak için aşağı inen otobüs şoförü Ferhat Alataş, motor kısmının alev aldığını gördü. Hemen vakit kaybetmeden otobüste bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs şoförünün soğuk kanlı müdahalesiyle birlikte yangın içindeki yolcular zarar görmeden söndürüldü. Yangını görenler tarafından olay yerine gönderilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otobüste soğutma yaptı. Soğukkanlı tavırlarıyla yolcuların zarar görmemesini ve otobüsün yanmasını önleyen Ferhat Alataş, herkesin takdirini kazandı.


Armutköy'den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıdığını ifade eden şoför Ferhat Alataş, "İnönü Caddesine geldiğim esnada araç stop etti. Sağa yanaştım, araçta bir sıkıntı var mı diye bakmak için indim. Aracın yandığını fark ettim. Aracın içinde yolcular da vardı. Hemen onları indirip müdahale ederek yangını söndürdüm. Çok şükür kimseye bir şey yok" dedi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşine kızıp, kayınpederinin evini ateşe verdi
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]