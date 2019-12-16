Kahraman şoföre dolmuş durağı yönetiminden ödül - Son Dakika
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Kahraman şoföre dolmuş durağı yönetiminden ödül

6 saat önce

Sakarya'da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken havale geçiren 2 buçuk yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförüne durak yönetimi ödül verdi.

Kahraman şoföre dolmuş durağı yönetiminden ödül, System.String[]

Sakarya'da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken havale geçiren 2 buçuk yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförüne durak yönetimi ödül verdi.


Sakarya Güneşler- Serdivan arasında çalışan dolmuşta meydana gelen olayda Samet Sarı idaresindeki dolmuşa annesiyle binen 2 buçuk yaşındaki Mehmet Ali Toygar isimli bebek havale geçirdi. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Cezaevi - Serdivan Taksi Dolmuş Durağı yönetimi duyarlı hareketinden dolayı kahraman şoför Samet Sarı'ya ödül verdi.


Herkesin ailesi bizlere emanet


Cezaevi - Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Başkan Vekili Sinan Tetik yaptığı açıklamada, "Cezaevi-Serdivan Taksi Dolmuş Durağı yönetimi olarak almış olduğumuz karara istinaden Samet Sarı arkadaşımızın göstermiş olduğu gayretli ve özverili davranışından dolayı bir ödül vermek istedik. Yönetici arkadaşlarımızın hepsi burada hazır vaziyette bulunmakta. Kendisine bizzat yönetim adına teşekkür ediyorum. Samet kardeşimizin göstermiş olduğu özveriyi diğer arkadaşlarımızın da göstereceğinden eminiz çünkü can taşıyoruz, taşımış olduğumuz canın yani emanetimizin bilincindeyiz ve o bilinçle taşımacılık yapmaktayız. Herkesin ailesi bizlere emanet" dedi.


Bizim için can önemlidir


Cezaevi - Serdivan Taksi Dolmuş Durağı eski Başkanı Aladdin Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Bu kardeşimizin yapmış olduğu gerçekten insancıl hareketten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bizler sabahın 6'sın gecenin 2-3'üne kadar bu topluma hizmet etmek için hep birlikte gayret eden insanlarız. Bizim için can önemlidir, geri kalan teferruattır denildiği gibi gerçekten kardeşlerimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Halkımızın bu konuda bize yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.


Kahraman sürücü Samet Sarı ise Durak Başkanı Sinan Tetik ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek üzerine düşen görevi yaptığını ifade etti. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
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