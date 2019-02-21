Kahraman Tazeoğlu İnegöllü Hayranlarıyla Buluştu

İnegöl Belediyesi, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri kapsamında farklı yazarları ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Çarşamba günü 15.00'da 3. Kitap Günleri'nin konuğu olan ve burada hayranları için kitaplarını imzalayan yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu, akşam ise İnegöl Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) düzenlenen şiir dinletisinde ilçe halkıyla buluştu.

20.00'da başlayan şiir dinletisinde anlatımları, sohbeti ve samimiyetiyle İnegöllülerden tam not alan Kahraman Tazeoğlu, şiirleriyle de adeta gönülleri okşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Partili yöneticiler de katıldı.

KİTAP MÜCADELEMİZDE PES ETMEYECEĞİZ

Şair Tazeoğlu gece boyunca şiirlerini İnegöllüler için seslendirdikten sonra, programın sonunda Belediye Başkanı Alper Taban'da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Taban, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz İnegöl Kitap Günleri vesilesiyle pek çok şairimizle, yazarımızla bir araya geliyoruz. Bunları bir fırsat olarak görüyorum. Laf olsun diye bir kitap fuarı düzenlemedik. Aslında şairimiz çok güzel ifade etti. Aslında ilk emir de oku ama maalesef okuma gayretinden uzak bir yapımız var. İnşallah çok daha şuurlu ve bilinçli olmak için okumamız lazım. Bunun için de biz bu etkinlikler sayesinde az da olsa insanlara ulaşabilirsek, bu bilinci oluşturabilirsek ne mutlu bize. Bu mücadelemizde pes etmeyeceğiz. İnşallah hacmini, etkinliğini, niteliğini arttırarak devam ettireceğiz. Böylesine güzel insanlarla da sizleri buluşturmak istiyoruz. Ben hem şairimize bu güzel anlatımlar ve şiirler için teşekkür ediyorum hem de siz değerli vatandaşlarımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban, Şair Kahraman Tazeoğlu'na İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.