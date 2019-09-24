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Kahraman Türk askerleri mültecileri böyle kurtardı

41 dakika önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmaya başlayan düzensiz göçmenleri büyük bir kahramanlıkla kurtarmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kahraman Türk askerleri mültecileri böyle kurtardı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmaya başlayan düzensiz göçmenleri büyük bir kahramanlıkla kurtarmasının görüntüleri ortaya çıktı. Dev dalgaların arasında kahramanca ilerleyen Mehmetçik boğulmak üzere olan göçmenleri tek tek kurtardı.

19 Eylül'de Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı. Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

KAHRAMAN TÜRK ASKERİ BÖYLE KURTARDI

Sahil Güvenlik güçlerinin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, fırtına ve dev dalgalara rağmen denizde ilerleyen Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor. Zamanla yarışan askerler düzensiz göçmenleri tek tek sahil güvenlik gemisine alırken, denizde kalan göçmenler için ise bazı askerlerin kahramanca denize atladıkları, onları kurtarabilmek için canlarını hiçe saydıkları, son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kaldıkları görülüyor.

(İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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