Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı

08.03.2022 12:31

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden Nene Hatun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında dualarla anıldı.

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden Nene Hatun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında dualarla anıldı.

Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, anma programı kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların gününü kutladı.

Özgödek, "Belki sorun çok ama mutlaka insanoğlu olduğu sürece sorunlara da çözüm üretecektir. Bütün güzellikleri, kahramanlıkları, dünyaya, her şeye olumlu olarak verdikleri katkılar dolasıyla kadınlarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah daha mutlu, huzurlu bir hayat sürmelerini yürekten temenni ediyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ülkede de her geçen yıl gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımları ile daha anlamlı ve amacına hizmet eder şekilde kutlandığını söyledi.

Savaşlarla kötülüğün, şiddetin ve emperyalist emellerin gölgesinde kalan kadınların ağır bedeller ödediğine dikkati çeken İlbaş, "Doğuran, pişiren, paylaştıran, toplayan, temizleyen, onaran ve koruyan kadındır. Evde, tarlada, fabrikada, okulda, işyerinde çalışan kadın olarak toplumun her kesiminde var olan ancak eşitsizliklerle mücadele etmek zorunda kalan kadınların sorunları, toplumsal bir sorun olmakla birlikte bu alanda duyarlılığımızın artarak devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur." diye konuştu.

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına konuşan avukat Bilge Mutlu Bilge de baro olarak her zaman kadınların yanında olduklarını vurguladı.

Bilge, "Adalet kadın hakkıyla güçlü dünya kadın hakkıyla güzel. Biz kadın hakları olarak diyoruz ki bir gün değil her gün kadınların yanındayız. Kadınlar günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurum Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser'in de konuşmasının ardından katılımcılar Aziziye Tabyası'ndaki Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti.

Burada din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Nene Hatun olmak üzere vatan savunmasında mücadele ederken şehit düşen kadınlar için dua edildi.

Program, katılımcıların mezara karanfil bırakmasıyla son buldu.

Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı
Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı
Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı

YORUMLAR
500
Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri Başkan Mehmet Tutal kadın işçilerle kahvaltıda buluştu Başkan Mehmet Tutal kadın işçilerle kahvaltıda buluştu

Dünya Kadınlar Günü, Nene Hatun, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:58:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kahraman Türk kadını Nene Hatun kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement