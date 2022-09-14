Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı

14.09.2022 11:11

TSK, teröre karşı müthiş bir mücadele sergiliyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama çalışmalarına son sürat devam eden Mehmetçik, terör örgütü PKK tarafından silah ve mühimmat deposu olarak kullanılan iki mağarada 359 silah ve yüzlerce mühimmat ele geçirdi. Operasyon anında görüntülenen mağarada jeneratör, oksijen tüpü, kaynak makinesi de bulundu. İşte detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 18 Nisan gecesi başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda 150'nci gün geride bırakılırken, bugüne kadar operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 400'ün üzerinde mağara ve sığınak bulundu. Bölgedeki 2 bine yakın mayın ve el yapımı patlayıcıyı imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 371 teröristi etkisiz hale getirdi.

JENERATÖR BİLE VAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini pazartesi günü açıklamıştı. Bakanlık söz konusu mağaralara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülere göre, birçok girişi olan mağarada oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı ve tünellerle diğer alanlara bağlanılan mağarada jeneratörün dahi bulunduğu görülüyor.

YÜZLERVE SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Söz konusu mağarada, aralarında keskin nişancı tüfeği, uçaksavar silahları ve makineli tüfeklerin de bulunduğu 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi. Çok sayıda silah yedek parçası ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:

  • 247 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 19 adet RPG-7 roketatar,
  • 2 adet keskin nişancı tüfeği,
  • 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
  • 1 adet av tüfeği,
  • 1 adet pompalı tüfek,
  • 4 adet bombaatar,
  • 1 adet MG-3 makinalı tüfek,
  • 1 adet RPG-26 roketatar,
  • 1 adet 60 mm havan,
  • 70 adet el bombası,
  • 1 adet Doçka uçaksavar silahı,
  • 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
  • 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
  • 4 adet M-16 piyade tüfeği,
  • 20 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
  • 1 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,
  • 1 adet RPG-7 optik nişangâh,
  • 3 adet termal silah dürbünü,
  • 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu,
  • 300 adet bombaatar mühimmatı,
  • Çok ayıda hafif ve ağır silah mühimmatı,
  • 1 adet yangın söndürme tüpü,
  • 1 adet kaynak makinası,
  • 7 adet termal şemsiye,
  • 3 adet hedik,
  • 5 adet set halinde oksijen tüpü,
  • 1 adet switch çoklayıcı,
  • 2 adet sabit telefon,
  • 1 adet kayıt cihazı,
  • 1 adet Yaesu el telsizi,
  • 2 adet Yaesu sabit merkez telsiz,
  • 1 adet IP kamera,
  • 1 adet kulaklık,
  • Kimyasal ışık çubukları,
  • 1 adet tripod ayaklık,
  • 1 adet güç kaynağı,
  • 1 adet joystick kumanda,
  • 1 adet havalandırma fanı,
  • Çok sayıda örgütsel doküman.
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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