Son Dakika Haberleri: Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor
Son Dakika Ekonomi Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor

Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor

33 dakika önce

Antakya'da 1967 yılında Cuma Kahraman tarafından kurularak zeytin işleme ve zeytinyağı üretimi ile faaliyete başlayan, 1988 yılından itibaren de aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Kahraman Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Kahraman Yağ, zeytinyağı üretimini 400 ton artırmayı hedefliyor, System.String[]

Antakya'da 1967 yılında Cuma Kahraman tarafından kurularak zeytin işleme ve zeytinyağı üretimi ile faaliyete başlayan, 1988 yılından itibaren de aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Kahraman Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., dış pazarda ve üretimde büyümeye devam ediyor.

Antakya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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