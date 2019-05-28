Son Dakika Haberleri: Kahramanın Yürüyüşü, Final | UEFA Avrupa Ligi | Kia
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Kahramanın Yürüyüşü, Final | UEFA Avrupa Ligi | Kia

2 saat önce

Bu sezon Avrupa'daki kız ve erkeklere UEFA Avrupa Ligi'nde Resmi Maç Topu Taşıyıcıları olma şansını vermekten gurur duyduk. Bakü yerel Ali Ali, Chelsea FC ve Arsenal FC'yi evinde Final'e çıkaracak.

Bu sezon Avrupa'daki kız ve erkeklere UEFA Avrupa Ligi'nde Resmi Maç Topu Taşıyıcıları olma şansını vermekten gurur duyduk. Bakü yerel Ali Ali, Chelsea FC ve Arsenal FC'yi evinde Final'e çıkaracak.
Kahramanın Yürüyüşü, Final | UEFA Avrupa Ligi | Kia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Avrupa, Spor
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