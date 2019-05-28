Kahramanın Yürüyüşü, Final | UEFA Avrupa Ligi | Kia
2 saat önce
Bu sezon Avrupa'daki kız ve erkeklere UEFA Avrupa Ligi'nde Resmi Maç Topu Taşıyıcıları olma şansını vermekten gurur duyduk. Bakü yerel Ali Ali, Chelsea FC ve Arsenal FC'yi evinde Final'e çıkaracak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
Bu sezon Avrupa
'daki kız ve erkeklere UEFA Avrupa Ligi'nde Resmi Maç Topu Taşıyıcıları olma şansını vermekten gurur duyduk. Bakü
yerel Ali Ali, Chelsea
FC ve Arsenal
FC'yi evinde Final'e çıkaracak.
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