Kahramankazan "12 Yıldız Şehri" Unvanını 3. Kez Aldı

Kahramankazan
üçüncü kez "12 Yıldız Şehri" ödülünü kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramankazan Belediyesi'nin Avrupa Konseyi
'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresince verilen "12 Yıldız Şehri" unvanını üst üste 3. kez kazanma başarısı gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahramankazan Belediyesi bu ödülü 2016 ve 2017 yıllarında da kazanmıştı. Kahramankazan Belediyesi 2018 yılında ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 'Avrupa Diploması' ödülüne layık görülmüştü. Avrupa'nın en büyük kent ödülü olan Avrupa Ödülü'ne uzanan yolculuğun ilk aşaması olan Avrupa Diploması ödülünü, yerel ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar Kahramankazan Belediyesi'ne getirmişti. Kahramankazan Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi
ve Ankara
'da bu ödülü almaya hak kazanan ilk ilçe belediyesi olmuştu."
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
de Kahramankazan'ın "12 Yıldız Şehri" ödülünü üst üste üçüncü kez almaya hak kazanmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesi olarak katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, ilçemizi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, engelli bireylerinden çocuklarımıza kadar tüm Kahramankazan halkıyla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı demokrasiyi benimsemiş, tüm kesimlere dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi'nde üçüncü kez karşılık bulmasından dolayı kıvanç duyuyoruz." dedi.