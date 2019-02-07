Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'a 150 Yataklı Hastane

Kahramankazan'a 150 Yataklı Hastane

1 saat önce

Kahramankazan'a yapılacak tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesinin temeli ay sonunda atılacak.

Kahramankazan'a 150 Yataklı Hastane, System.String[]
Kahramankazan'a yapılacak tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesinin temeli ay sonunda atılacak. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerini sağlık alanında önemli bir değere daha kavuşturacak olan hastanenin, çevre ilçeler için de önemli bir sağlık merkezi olacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye kurulması planlanan tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesi projesinde geri sayım sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri hastane projesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Buna göre, Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülen imar çalışmaları sonrasında 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan hastane inşaatının temeli ay sonunda atılacak.

Tam teşekküllü

Tam teşekküllü 150 yataklı hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çekecek hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alacak. Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61'i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek.

Çevre ilçeler de kullanacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede bulunan 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin, 53 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını belirterek, "İnşallah yeni hastanemiz tamamlanarak hizmete girdiğinde ilçe halkımız sağlık alanında büyük bir değere kavuşmuş olacak" dedi. Hastanenin yalnızca Kahramankazan'a değil, çevre ilçelere de hitap edecek önemli bir sağlık merkezi olacağını ifade eden Ertürk, "Başta desteklerini bizlerden hiç esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a, böylesine önemli bir projeyi ilçemize kazandırmalarından dolayı tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Kahramankazan, Güncel
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